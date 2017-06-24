Ловчев: уверен, благодаря Кубку конфедераций мир взглянул на нас другими глазами

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР, посол чемпионата мира — 2018 Евгений Ловчев высказал мнение о проходящем в России Кубке конфедераций.
«Я как посол чемпионата мира 2018 года посетил Сочи, Казань и, конечно, был в Москве. Посмотрел новые стадионы – «Фишт», «Спартак», «Казань Арену», оценил арену в Санкт-Петербурге, которую поначалу ругали-критиковали. По инфраструктуре эти четыре стадиона уже готовы к чемпионату мира. Они великолепны во всех отношениях.
Сейчас я в Казани, смотрел матч Чили – Германия. Здесь почти нет немецких болельщиков, зато чилийцев пруд пруди. Они в восторге, им всё нравится, хотя их сборная ещё не вышла в полуфинал. Такие, скажу вам, приятные люди, хорошо к нам расположены. Уверен, мир взглянул на нас другими глазами», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».