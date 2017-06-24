Источник: полузащитник «Ромы» Паредес готов к переговорам с «Зенитом»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес готов к переговорам с «Зенитом», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации издания, агент футболиста Пабло Саббаг прибудет в Италию в понедельник, чтобы поучаствовать в обсуждении трансфера.
Ранее «Зенит» достиг договорённости по контракту с защитником римлян Костасом Маноласом — 26-летний греческий игрок согласовал трёхлетний контракт с питерской командой с заработной платой € 4 млн в год. «Рома» запросила у «Зенита» в качестве отступных за Маноласа € 35 млн.
В случае, если «Зенит» также успешно проведёт переговоры и с Паредесом, сумма, запрашиваемая «Ромой» за трансфер обоих игроков, составит € 65-70 млн.