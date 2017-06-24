Салах преподнёс сюрприз болельщикам «Ливерпуля», посетившим «Энфилд»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах преподнёс сюрприз группе болельщиков, посещавших стадион красных «Энфилд». Египтянин в свой первый день в клубе вышел поприветствовать фанатов, а также раздать им автографы и сделать фотографии.
Видео события можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Ливерпуля».
«Ливерпуль» в четверг официально объявил о переходе Мохамеда Салаха из «Ромы». За красных футболист будет выступать под 11-м номером. По данным СМИ, контракт 25-летнего египтянина с английским клубом рассчитан до июня 2022 года, а заработная плата составит € 5,5 млн в год.
Ранее Салах непродолжительное время выступал за «Челси».