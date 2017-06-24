«Севилья» может приобрести у «Интера» Банегу и Йоветича за € 20 млн

«Севилья» может приобрести у «Интера» полузащитника Эвера Банегу и нападающего Стефана Йоветича за общую сумму в € 20 млн, сообщает Sky Sport Italia.
Контракт Эвера Банеги с «Интером» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 официальных матчах за «Интер», забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Банега выступал за «Севилью» с 2014 по 2016 год и покинул клуб на правах свободного агента.
27-летний Йоветич провёл минувший сезон в «Севилье» на правах аренды из «Интера», забив 7 мячей и отдав 5 результативных передач в 29 матчах. У «Севильи» была опция выкупа прав на Йоветича за € 14 млн, однако клуб отказался ей воспользоваться. Тем не менее «Интер» не рассчитывает на игрока и хотел бы продать его в андалусийский клуб.