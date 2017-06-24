Экс-защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа завершил карьеру

Экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа объявил о завершении карьеры. Он сообщил об этом в интервью изданию Marca.
«Время попрощаться. Физически я был готов продолжать играть. Мадрид — клуб моей жизни, я никогда не буду звонить им и просить работу, но всегда готов выслушать предложения», — сказал Арбелоа.
34-летний Арбелоа является воспитанником мадридского «Реала». Он выступал за «Депортиво» из Ла-Коруньи (2006-2007), и «Ливерпуль» (2007-2009), прежде чем вернуться в «Реал». Минувший сезон Арбелоа провёл в «Вест Хэме», за который сыграл 4 матча.
Арбелоа является чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. Защитник дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» (2014, 2016), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015), становился чемпионом Испании (2012), обладателем кубка Испании (2011, 2014), и Суперкубка Испании (2013).