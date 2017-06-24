«ПСЖ» и «Манчестер Сити» поборются с «Ювентусом» за Рафаэля Геррейро

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» включились в борьбу за защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейро, сообщает TMW.
По данным источника, в парижском клубе не особо довольны Лейвином Курзавой, а «горожане» ищут замену Гаэлю Клиши, контракт с которым было решено не продлевать. Действующий контракт Геррейро с дортмундцами рассчитан до лета 2020 года.
Ранее появилась информация, что в услугах Геррейро заинтересован главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
По итогам минувшего сезона Геррейро принял участие в 24 матчах чемпионата Германии, став автором 6 голов и 3 результативных передач.