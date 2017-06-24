«Реал» и «Манчестер Юнайтед» провели переговоры по Морате

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» провели переговоры по нападающему «сливочных» Альваро Морате, сообщает Marca.
Футболист сборной Испании принял решение о смене клубной прописки спустя несколько дней после финального матча Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (4:1) и не изменил своей позиции. Футболист стремится к большей игровой практике и не уверен, что в «Королевском клубе» получит её. Между тем главный тренер команды Зинедин Зидан не хотел бы расставаться с игроком и уже говорил с ним на эту тему.
По итогам минувшего сезона Мората принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал автором 15 голов и 4 результативных передач.