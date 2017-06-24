Агент: если бы я поехал жить в Мадрид, Месси играл бы за «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог бы сегодня играть не за каталонский клуб, а в составе его самого принципиального соперника – мадридского «Реала». Об этом сообщил аргентинский агент Орасио Гаджиоли, который в своё время привёл 13-летнего Месси в «Барселону».
«По воле обстоятельств я поехал жить в столицу Каталонии. И привёл Лео в «Барселону». Но я был очень близок к тому, чтобы обосноваться в столице Испании. Если бы я поехал жить в Мадрид, Месси играл бы за «Реал». Когда же я увидел Месси в аэропорту, то подумал, что этот парень не может стать футболистом. Он был слишком маленьким и тощим. Признаюсь, что у меня не сложилось положительного впечатления от увиденного. Но когда я увидел его на тренировках в «Барселоне», то понял, что это великий игрок», — приводит слова Гаджиоли Globoesporte.