«Торино» готов купить Сапату у «Наполи» за € 15 млн

«Торино» предложил «Наполи» € 15 млн за 26-летнего нападающего Дувана Сапату, утверждает TMW. Однако неаполитанцы не намерены расставаться с колумбийцем менее чем за € 25 млн.
Ранее сообщалось, что на Сапату обратил внимание «Эвертон», который ищет потенциальную замену Ромелу Лукаку. Также на Дувана претендуют «Вест Бромвич Альбион», «Фиорентина», «Лацио», «Сассуоло» и «Вольфсбург».
Последние два сезона Сапата выступал на правах аренды в «Удинезе». В минувшем чемпионате Италии он провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.