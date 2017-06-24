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Куртуа хочет потребовать от «Челси» удвоить его зарплату

24 июня 2017, суббота. 08:55. Футбол

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа намерен потребовать от клуба удвоить его нынешнюю зарплату, сообщает Daily Mail.

Действующий контракт бельгийского вратаря с синими действителен до лета 2019 года. Зарплата Тибо составляет около £ 90 тыс. в неделю. По данным источника, 25-летний футболист хочет удвоения оклада, чтобы зарабатывать на уровне ведущих игроков команды. К примеру, зарплата соотечественника Куртуа, полузащитника Эдена Азара, в «Челси» составляет £ 200 тыс. в неделю.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы платить Куртуа около € 234 тыс. в неделю.

Куртуа отклонил первое предложение «Челси» о продлении контракта
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Челси Тибо Куртуа
Новости. Футбол
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