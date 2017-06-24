Куртуа хочет потребовать от «Челси» удвоить его зарплату

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа намерен потребовать от клуба удвоить его нынешнюю зарплату, сообщает Daily Mail.
Действующий контракт бельгийского вратаря с синими действителен до лета 2019 года. Зарплата Тибо составляет около £ 90 тыс. в неделю. По данным источника, 25-летний футболист хочет удвоения оклада, чтобы зарабатывать на уровне ведущих игроков команды. К примеру, зарплата соотечественника Куртуа, полузащитника Эдена Азара, в «Челси» составляет £ 200 тыс. в неделю.
Ранее сообщалось, что лондонцы готовы платить Куртуа около € 234 тыс. в неделю.
Куртуа отклонил первое предложение «Челси» о продлении контракта