Вьери: не уверен, заслуживает ли Бернадески играть за «Ювентус» или «Интер»

Бывший нападающий «Фиорентины», «Интера» и «Ювентуса» Кристиан Вьери призвал форварда «фиалок» Федерико Бернардески не торопиться со сменой команды.
«Бернадески — хороший молодой игрок. Однако он должен во многом прибавить. Я не уверен, заслуживает ли он играть за «Ювентус» или «Интер», поэтому думаю, что он должен постоянно играть, чтобы расти и обрести стабильность, без которой в большом клубе никуда», — цитирует Вьери Football Italia.
В минувшем розыгрыше серии А 23-летний футболист забил 11 голов в 32 матчах (3 — с пенальти).