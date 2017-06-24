Миньоле: все в «Ливерпуле» по-настоящему жаждут трофеев

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле отметил, что игроки, тренеры и болельщики мерсисайдцев ощущают острую необходимость в трофеях.
«В позапрошлом сезоне у нас была возможность сыграть в двух финалах, но, к сожалению, мы проиграли в обоих случаях. Я думаю, что все — не только игроки, но и фанаты, а также все те, кто связан с «Ливерпулем», — действительно жаждут трофеев. Именно эту задачу мы и будем ставить перед собой в следующем сезоне», — цитирует Миньоле пресс-служба «Ливерпуля».
В минувшем сезоне «Ливерпуль» попал в топ-4 АПЛ во второй раз за восемь лет.
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