Дроздов: БАТЭ, «Шахтёр» С и минское «Динамо» спокойно могут играть в РФПЛ

Экс-игрок московского «Локомотива», а ныне тренер минского «Динамо» Юрий Дроздов выразил мнение, что БАТЭ, солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» по уровню соответствуют РФПЛ.
«Минское „Динамо“ — топовый клуб по местным меркам. Это шаг вперёд. Команду знают не только в Беларуси и России, но и в Европе. В Беларуси она вообще футбольный бренд номер один. Всё-таки история тянется ещё со времён СССР. Хотя понимаю, что БАТЭ занимает ведущие позиции, участвует в Лиге чемпионов. Очень серьёзный соперник. Можно вспомнить ещё и солигорский „Шахтёр“. Команда хорошего уровня.
Судил по тем вашим игрокам, которые выступали в РФПЛ. Мнение не изменилось. Некоторые команды даже спокойно могут играть в нашей Премьер-Лиге, имею в виду верхнюю тройку. А остальные — это примерно первая десятка ФНЛ. Думаю, в середине таблицы РФПЛ лидеры чемпионата Беларуси были бы точно. В топ-клубах, естественно, всё другое», — цитирует Дроздова «Прессбол».