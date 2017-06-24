«Амкар» не сыграет с «Астрой» и перенёс товарищеский матч на 27 июня

Товарщеский матч «Амкара» на сборе в Австрии, который был запланирован на 28 июня, перенесён на день раньше. Ранее 28 июня «Амкар» планировал провести контрольную встречу с румынской «Астрой», после переноса игры соперник изменится.
«Организаторы сборов пошли красно-чёрным навстречу в их просьбе о переносе этого матча. 27 июня игра пройдёт в Штегерсбахе, где амкаровцы готовятся к сезону, в то время как первоначально планировалось провести их встречу с румынской „Астрой“ более чем в ста километрах от тренировочного лагеря нашей команды. Соперник „Амкара“ в этом матче определится позднее», — говорится на официальном сайте пермского клуба.