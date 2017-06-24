Каррера: от Манчини будут ждать результата, дерби с «Зенитом» будет красивым

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящих матчей в следующем сезоне матчей «Зенитом», который летом возглавил его соотечественник Роберто Манчини.
«Итальянские специалисты ясно дали понять, на что способны, выиграв чемпионаты в Англии, в Германии. Манчини приехал в Санкт-Петербург, и от меня будут ожидать результата. „Зенит“ будет очень тяжёлым противником. Наше российские дерби будет особенным: красивым противостоянием команд, которые стремятся завоевать титул вместе с итальянскими тренерами», — цитирует Карреру La Gazzetta Dello Sport.
«Зенит» в первом матче под руководством Манчини проиграл софийскому ЦСКА