Месси в пятый раз признан MVP «Барселоны» по итогам сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в пятый раз был назван MVP сезона в составе своей команды. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, это стало известно после встречи местных журналистов на «Камп Ноу», которые приняли решение о присуждении награды.
Приз носит имя в честь Альдо Ровиры, сына бывшего директора клуба Хосепа Луиса Ровиры. Альдо Ровира погиб в результате аварии на мотоцикле 18 марта 2009 года в возрасте 37 лет. Это восьмой год, когда присуждается данная награда.
Месси ранее получал эту награду в сезонах-2009/10, 2010/11, 2012/13 и 2014/15. Среди других победителей — Эрик Абидаль (2011/12), Хавьер Маскерано (2013/14) и Луис Суарес (2015/16).