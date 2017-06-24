Сын Ахрика Цвейбы перешёл в петербургское «Динамо»

23-летний защитник Сандро Цвейба, который является сыном бывшего футболиста сборной России Ахрика Цвейбы, перешёл в петербургское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
Воспитанник московского «Локомотива» первую половину этого сезона провёл в «Крыльях Советов». В 2016 году выступал в составе «Актобе» в чемпионате Казахстана, провёл два матча в квалификационном раунде Лиги Европы. В 2014 и 2015 году играл в чемпионатах Венгрии и Хорватии за «Уйпешт» и «Осиек» соответственно.
Также выступал в составе хабаровского клуба «СКА-Энергия» в ФНЛ и команды «Русь» во втором дивизионе. В 2014 году участвовал в Кубке Содружества в составе молодёжной сборной России.