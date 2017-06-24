Фассоне: «Милан» не будет долго ждать ответа от Доннаруммы

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что клуб надеется получить окончательный ответ от голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы по его будущему как можно скорее.
«Что касается ситуации с Доннаруммой, то пока ничего нового. Мы всё ещё ждём ответа, но не будем делать этого долго. Работаем над тем, чтобы подойти с большей ясностью к началу предсезонной подготовке команды 3 июля», — цитирует Фассоне Football Italia.
Ранее сообщалось, что 18-летний вратарь отказался продлевать контракт с «Миланом», чем вызвал гнев со стороны болельщиков команды. Во время матча чемпионата Европы — 2017 U21 между сборными Дании и Италии в Кракове фанаты оскорбляли игрока, забросали его поддельными долларами и вывесили баннер с надписью «Долларумма». Позже появилась информация, что голкипер всё-таки может продлить контракт с «Миланом».