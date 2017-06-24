Пицци: не пытаемся представить, что происходит в другой группе КК-2017

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци в преддверии матча с командой Австралии ответил на вопрос, с какой сборной он хотел бы сыграть в полуфинале Кубка конфедераций, если туда попадёт его команда. После двух туров в группе А по 4 очка набрали команды Мексики и Португалии, три балла в активе сборной России, у Новой Зеландии очков нет.
«К сожалению, на момент, когда будут проходить матчи, мы будем тренироваться. Может быть, второй тайм посмотрим, или потом посмотрим игру целиком. Мы, безусловно, следим за всеми соперниками. Моё предпочтение — завтра выиграть, пока ещё не вышли из группы. Знаем, что соперник никогда не сдаётся, может создать сложности даже для таких крупных команд, как Германия. Мы сосредоточены только на Австралии, не пытаемся представить, что происходит в другой группе», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.