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Пицци: Австралия — мощный соперник, который может проявить себя в любом матче

24 июня 2017, суббота. 13:40. Футбол

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от матча 3-го тура группы В Кубка конфедераций со сборной Австралии, который состоится 25 июня.

«Чего ждём от Австралии? Эта команда очень сильная, она проделала большой путь за последние годы, сильно развивалась. Частично это обусловлено её участием в Кубке Азии. Это мощный соперник, который может проявить себя на поле в любом матче. Они играют с большим желанием и уверенностью, очень мотивированы. Даже против таких команд, как наша. Мы хотим выйти их группы, и они тоже.

Как чувствует себя Алексис Санчес? У него всё хорошо, как обычно. Он мотивирован. И он благодарен партнёрам по команде за то, что они предоставили ему возможность внести свой вклад в предыдущем матче. Наш стиль игры подразумевает, что какие-то персоналии уходят на второй план. Главное – это команда. Каждый из нас в первую очередь человек.

Является ли Артуро Видаль лучшим игроком команды? Вы знаете, есть масса разных факторов для того, чтобы оценить производительность и показатели конкретного человека. Но мне не интересно учиться вот этим вещам, придумывать баланс чего-то. Для меня важно, чтобы человек мог забить гол. Есть целый ряд разных физических аспектов, которые могут объяснить те ситуации, которые происходят в футбольном матче. Особенно когда игроки борются за верховой мяч. Как футболист Артуро имеет массу достоинств. Он прекрасный футболист, всегда хорошо играет и на первом, и на втором этаже», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Австралии - Футбол Сборная Чили — Футбол Алексис Санчес Артуро Видаль Хуан Антонио Пицци Кубок конфедераций
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