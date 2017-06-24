Лёв: игра с Камеруном не является формальностью для сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Камеруна. Встреча состоится 25 июня
«После хорошей игры против Чили теперь мы хотим выйти в полуфинал турнира. Все игроки очень хотят тренироваться. Результаты медосмотра Эмре Кана пока не получены, а Тони Рюдигер вернулся в команду и будет играть с первых минут. Игра против сборной Камеруна не является для нас формальностью, сопернику нечего терять», — цитирует Лёва официальный «твиттер» немецкой команды.
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