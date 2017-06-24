Мутко — о видеоповторах: это очень недешёвое удовольствие, но мы готовы

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, как он относится к применению видеоповторам во время матчей. На проходящем в России Кубке конфедераций судьи в спорных ситуациях обращаются к видеорефери и уже неоднократно меняли решение после просмотра повтора эпизода.
«Пока это эксперимент. Потом обобщим информацию и будет принято решение — вводить эту систему или нет. Мы заявку на участие в этом подали. Получим ли мы такое право? Я не знаю. Просил ФИФА, чтобы на четырёх стадионах Кубка конфедераций оставить эту систему. Плюс «Краснодар» хотел взять ещё один комплект в аренду. Но пока ситуация такова, что каждая из установленных систем находится в единственном экземпляре, по окончании Кубка конфедераций будет демонтирована и перевезена для работы на другом турнире.
Мы ведём переговоры с ФИФА, хотя видеоповторы — это очень недешёвое удовольствие. Дорого не только установить, но и эксплуатировать. Но мы готовы к этому. Хотя есть нюансы. В первых матчах бывало, что судья вдруг останавливает игру, когда эмоции зашкаливают и никто не понимает, что происходит. Нужно регламентировать этот момент: нужен чёткий сигнал, когда судья решит посмотреть видеоповтор. Важно понимать, за что отменили гол. Другой вопрос — когда применять видеоповтор. Мы, например, хотели один эпизод пересмотреть в матче с Португалией, но арбитр не согласился.
Кто принимает решение? В других матчах-то по два раза пересматривали. В теннисе или волейболе тоже есть такое. Вроде мы уходим от субъективизма, но опять наделяем человека исключительными полномочиями. Одно тянет за собой другое, нужны чёткие правила игры. Чтобы не дошло до абсурда: видели как отменили гол, когда игрок оказался в офсайде, потому что небольшая частью его плеча была впереди последнего защитника. Ни один судья — ни главный, ни боковой, в динамике этого бы не увидел. Нужно менять правила. Например, может дать преимущество атакующей команде? В общем, есть над чем подумать. При этом в целом система видеоповторов даёт больше объективности и уверенности командам», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.