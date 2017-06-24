Мутко: если сборная России сыграет в свой футбол с Мексикой, у неё будет шанс

Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики, который состоится сегодня, 24 июня.
«В чём шанс сборной России в матче с Мексикой? В реализации своего потенциала. Мы не маленькая команда, у нас есть футболисты, готовые сыграть на высоком уровне. Возможно, нашей команде не хватает опыта конкурентных матчей, как здесь на Кубке конфедераций. Но мы старались не тратить время зря, и до начала турнира сыграли товарищеские матчи с хорошими командами. Впереди очень сильные соперники, лидеры мирового футбола. И если сегодня наша команда сыграет в свой футбол, шанс у неё обязательно будет.
Если сборная России проиграет и вылетит с турнира, каким путём пойдёт сборная? Мы идём своим путём. Понимаем, в какой футбол играем, как нужно добиваться успеха, на кого из игроков опираться. Видим, что улучшается сыгранность команды. Ведь тут как: все играют квалификационные матчи, а мы как хозяева турнира не играем. Как бы не называть эти матчи: контрольными или ещё как — они всё равно остаются товарищескими. Сейчас мы провели две игры на турнире. Есть ли над чем работать команде? Конечно! Но за отсутствие желания и самоотдачи ребят упрекнуть нельзя. Нужно поддержать их, и тогда они вернут всё своей игрой и результатом», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия. Начало встречи — в 18:00 мск.