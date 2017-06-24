Мутко: других игроков в сборной России не будет — инопланетяне не прилетят

Глава РФС Виталий Мутко в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики, который состоится сегодня, 24 июня, выразил мнение, что национальная команда нуждается в поддержке.
«Что нужно сборной России, чтобы выиграть Кубок конфедераций, а затем и чемпионат мира? Сборная России последние полтора года движется в этом направлении. Первое, мы обновили команду: только три игрока основного состава предыдущей команды сейчас играют в сборной. Второе, у нас думающий и растущий тренер. Третье, сборная потихоньку возвращает любовь и поддержку болельщиков.
Для наших Кубок конфедераций имеет ключевое значение. Сыгранность, дисциплина и самоотдача могут позволить нам двигаться дальше. Многое зависит от конкурентной среды в чемпионате России, как мы подойдём к чемпионату мира. Есть надежда на травмированных игроков, есть резерв. У нас очень хорошая амбициозная команда, в ней много молодых талантливых футболистов. Надеюсь они будут прогрессировать, и мы вместе порадуемся их успехам.
Пару дней назад я сказал, что вокруг развелось много экспертов, которые создают нервозную обстановку вокруг сборной? Футбол и в других странах подвержен критике. Но хочется, чтобы команду поддерживали. А не так, чтобы выражали своё личное отношение к тренеру или игроку. Нужно создать позитивный фон за год до старта чемпионата мира. Футболисты ведь молодые люди, у них есть семьи, они всё читают. Когда ты получаешь экспертную оценку от человека, который сам поиграл — это нормально. Как в случае с Кержаковым. А есть те, кто всю карьеру провёл в пабах и постоянно твердит: это не так, то не так. Это просто люди, которым всегда нужно высказаться «против».
Мы мониторим всё, что происходит вокруг Кубка конфедераций. Видим проблемы: где-то возникла задержка досмотра, где-то аккредитация не сработала. Будем всё это устранять. Но если человек специально ходит и снимает: тут лифт не работает, там дверь сломана — это не дело. Это такой, знаете, «Прожектор перестройки». Хочется видеть объективный анализ и поддержку национальной команды. Поймите, завтра других футболистов в сборной не будет — инопланетяне не прилетят за нас играть. Зато есть свой Головин, которому 21 год. Он совсем молод, но уже становится лидером. И ему, так же как другим, просто нужна ваша поддержка», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.