Кацаев проведёт сезон-2017/18 на правах аренды в «Анжи»

«Анжи» и грозненский «Ахмат» договорились об аренде полузащитника Адлана Кацаева. Срок арендного соглашения рассчитан до конца предстоящего сезона в Российской футбольной Премьер-Лиге.
Вторую часть прошедшего сезона Кацаев в составе «Анжи» принял участие в десяти матчах РФПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.
«Адлан, мы рады видеть тебя в «Анжи»!» — говорится на официальном сайте махачалинской команды.
«Анжи» по итогам прошлого сезона занял 12-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
«Анжи» объявил о переходе Кацаева