Мутко: ФК «Сочи» взял мхатовскую паузу на год, мы просили их этого не делать

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с футбольным клубом «Сочи», который принял решение сделать перерыв на год для того, чтобы сформировать новую команду и дождаться окончания реконструкции домашней тренировочной базы.
«Это прямо школа Станиславского и Немировича-Данченко. Руководители клуба взяли мхатовскую паузу на целый год, хотя мы просили их этого не делать. По «Фишту» у нас есть ряд проектов: игры национальной команды, молодёжной сборной, женский турнир «Кубанская весна» и мемориал им. Гранаткина. Будем загружать стадион.
Там выстроена внутренняя инфраструктура, есть периметр безопасности — нужно всё это сохранить и эксплуатировать. Вместе с тем важно, чтобы клуб «Сочи» как можно скорее принял программу профессионального строительства и возрождения футбола в Сочи», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.