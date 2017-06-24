«Локомотив» поменял спарринг-партнёра на сборе в Австрии

Московский «Локомотив» на сборе в Австрии сыграет со словенским «Анкараном» вместо сербского клуба «Раднички», как было запланировано ранее. Встреча, которая пройдёт в Филлахе, состоится 26 июня, сообщает официальный сайт клуба.
Также «Локомотив» объявил о том, что в расположение команды прибыл новичок голкипер Никита Медведев.
«Последнюю неделю я восстанавливался от микротравмы в медицинском центре «Локомотив» и прибыл на сборы только накануне. Рад познакомиться со всеми ребятами, хотя многих, конечно, знал ещё до перехода. Приятно, что в «Локо» играет и мой хороший друг Тимофей Маргасов – с ним быстрее вольюсь в коллектив. Ещё есть неделя сборов в Австрии плюс две недели в Москве: думаю, всё будет хорошо и к началу сезона подойду в нужной форме!» — сказал Медведев.