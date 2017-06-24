Детский пресс-центр программы «Футбол для дружбы» начал работу в 64 странах

Детский пресс-центр международной социальной программы «Футбол для дружбы», организованный официальным партнёром ФИФА и чемпионата мира по футболу — 2018 компанией ПАО «Газпром», начал свою работу. Пресс-центр объединил юных журналистов из 64 стран. Как часть глобальной инициативы двенадцатилетние дети — мальчики и девочки из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки — готовят материалы для СМИ и внешних информационных ресурсов «Футбол для дружбы».
Со старта пятого сезона программы дети были вовлечены в эстафету дружбы и стали частью глобального процесса: встречались с известными футболистами, международными журналистами, политиками и знаменитыми артистами.
«Я верю, что возможность принять участие в такой восхитительной инициативе программы «Футбол для дружбы» в этом году в России заставит нас – детей, проснуться. Участники из 64 стран, и возможность донести идею мир и дружбы, которую даёт программа, несмотря на различия, просто невероятна. Я хочу добавить в свой профессиональный багаж множество добрых историй о мероприятиях программы и участниках со всего мира. Я верю, что встречу новых друзей и установлю с ними связь на долгие годы», – сказал Эдуардо Морейро Боргес, юный журналист из Бразилии.
Ключевые события международного детского пресс-центра «Футбол для дружбы» пройдут в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля, когда все участники встретятся друг с другом во время главных событий пятого сезона. Юные журналисты будут работать по четырём основным направлениям: международный детский телеканал, новые медиа – социальные сети и блоги, сайт «Футбол для дружбы», а также новости для материалов для ведущих спортивных СМИ мира. Дети будут освещать все события первого чемпионата по футболу для дружбы и детского международного форума.