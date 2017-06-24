А. Заболотный: слежу за карьерой Слуцкого, желаю ему успехов в новом клубе

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный, ранее выступавший за молодёжную команду ЦСКА и ряд других команд, рассказал о продлении контракта с клубом и о подготовке команды из Ленинградской области к предстоящему сезону в Премьер-Лиге.
«Работаем интенсивно, команда под нагрузками, всё идёт по плану. Считаю, что в данный момент, когда команда набирает форму и работает в нагрузочном режиме, титулованный соперник не нужен, главное – наиграть свои связи в команде и обрести уверенность, для этого и играем со средними по уровню командами. Сейчас главное – заложить хороший фундамент на сезон и подойти в оптимальной форме к первому туру. Я рад, что клуб предложил мне контракт, тем самым дал понять, что нуждается во мне, это приятно.
Слежу за карьерой Леонида Слуцкого и желаю ему успехов в новом клубе. Порадуюсь ли голу в ворота «армейцев»? Пока об этом рано думать, есть матчи и до этой игры, к тому же всё наше внимание пока сосредоточено на подготовке к чемпионату», — цитирует форварда пресс-служба «Тосно».