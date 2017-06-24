Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Постекоглу: восхищаюсь сборной Чили, там игроки, выступающие на высшем уровне

24 июня 2017, суббота. 16:24. Футбол

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Кубка конфедераций с командой Чили, который состоится 25 июня.

«Все физически готовы, мы проверяем, кто насколько устал. Конечно же последние игры достаточно нас утомили, потому что у нас был всего день на восстановление. Хотя ребята восстановились очень неплохо. Мы сделаем некие изменения завтра. Посмотрим, как все себя будут чувствовать сегодня, дадим им ещё 24 часа на то, чтобы восстановиться. Все решения примем завтра.

Что вынесли после матча против Камеруна? Мы особенно рады той игре, которую мы показали в первом тайме, мы хорошо контролировали матч, создали несколько шансов. Наверное, не всеми шансами воспользовались для того, чтобы увеличить счёт и тем самым оказать на них давление. Да, до перерыва у нас были определённые ошибки, которые вызывают разочарование. Я уверен, что игроки вынесут из этого урок. Но, опять же, реакция была хорошая. Во втором тайме мы начали хорошо, забили мяч и у нас были возможности ещё забить ещё один или два. К концу мы подустали, это понятно, потому что практически было открытое состязание между ними и нами. Просто можно восхищаться игроками и тем, что вне зависимости от ошибок, которые возникли во время игры, мы не сдались.

Безусловно, мы задачу себе не упростили, нас ждёт сложный матч. Но ничего не изменилось. Мы стараемся выиграть каждый матч, который мы играем вне зависимости от соперника и обстоятельств в гостях или дома. Завтра подход будет такой же. Я с нетерпением жду этого матча. Это возможность сыграть против одной из лучших команд в мире. Это возможность создать нечто особенное. У нас прекрасные параметры, и я думаю, что вся команда этого с нетерпением ждёт.

Чили — это очень хорошая команда, и тогда на чемпионате мира была хорошая команда. За эти годы, наверное, они выросли, что показала их победа. Они завоевали континентальный кубок. Это устаканившаяся команда. Там играют лучшие игроки, играющие на самом высшем уровне. У них есть все необходимые качества для того, чтобы быть одной из лучших команд. Стабильный состав, которые играет на самом высшем уровне. Они привержены конкретному определённому стилю игры. Человеку такому, как я, этим можно только восхищаться. Отличная команда. Честно сказать, я очень порадовался, когда они попали в нашу группу. Мы хотели с ними сыграть, потому что тем или иным образом мы хотим сымитировать их достижения. Мы небольшая рыбка в пределах нашей континентальной конфедерации», — передаёт слова Постекоглу корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Пицци: Австралия — мощный соперник, который может проявить себя в любом матче
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Австралии - Футбол Сборная Чили — Футбол Ангелос Постекоглу
Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
17:02 Сборная Мексики назвала состав на матч с командой России
16:57 Новая Зеландия — Португалия: стали известны стартовые составы
16:54 Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мексикой
16:54 Видео. Атмосфера в Казани в преддверии матча Россия — Мексика
16:45 Кэхилл: матч со сборной Чили будет замечательным испытанием для Австралии
16:40 Будковский: в «Анжи» оставаться не планирую, на сборы с «Шахтёром» не поеду
16:24 Постекоглу: восхищаюсь сборной Чили, там игроки, выступающие на высшем уровне
16:23 В Италии утверждают, что переход Думбия из «Ромы» в «Спортинг» сорвался
16:02 Уна, которым интересуется «Зенит», определится с новым клубом в ближайшие дни
15:58 А. Заболотный: слежу за карьерой Слуцкого, желаю ему успехов в новом клубе
15:54 Детский пресс-центр программы «Футбол для дружбы» начал работу в 64 странах
15:33 «Локомотив» поменял спарринг-партнёра на сборе в Австрии
15:33 Карпин пояснил свои слова по поводу Черчесова и понимания футбола из ворот
15:30 Нобоа: сразу видно, что «Зенит» — высочайший уровень, здесь всё лучшее!
15:15 Робот предсказал победу Мексики над Россией и Португалии над Новой Зеландией
15:05 Медведев: неделю восстанавливался от микротравмы, к началу сезона буду в форме
15:04 Каррера: это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы
14:42 Мутко: ФК «Сочи» взял мхатовскую паузу на год, мы просили их этого не делать
14:35 Кацаев проведёт сезон-2017/18 на правах аренды в «Анжи»
14:30 Мутко: других игроков в сборной России не будет — инопланетяне не прилетят
14:28 Хавбек «ПСЖ» Кальегари входит в сферу интересов «Зенита»
14:05 Мутко: если сборная России сыграет в свой футбол с Мексикой, у неё будет шанс
14:03 Мутко — о видеоповторах: это очень недешёвое удовольствие, но мы готовы
13:54 Лёв: игра с Камеруном не является формальностью для сборной Германии
13:40 Пицци: Австралия — мощный соперник, который может проявить себя в любом матче
13:40 Пицци: не пытаемся представить, что происходит в другой группе КК-2017
13:20 Браво может выйти в стартовом составе сборной Чили на матч с Австралией
13:17 Ф. Сильва: со сборной Австралии будет нелёгкий матч, как и все на КК-2017
13:00 Фассоне: «Милан» не будет долго ждать ответа от Доннаруммы
12:52 «Краснодар» предложил защитнику «Шальке» Аого контракт с зарплатой 3 € млн
12:52 Сын Паоло Мальдини в составе «Милана» U16 выиграл чемпионат Италии
12:41 Сын Ахрика Цвейбы перешёл в петербургское «Динамо»
12:28 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
12:19 Переход защитника «Монако» Фабиньо может обойтись «Манчестер Юнайтед» в € 50 млн
11:52 Верратти выдвинул условие «ПСЖ», при выполнении которого он останется в клубе
11:48 Месси в пятый раз признан MVP «Барселоны» по итогам сезона
11:32 «ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» € 68 млн за Агуэро
11:21 «Вердер» продлил контракт с 37-летним вратарём Дробны
11:17 Агент хавбека «Сантоса» Лимы опроверг информацию о контракте с «Барселоной»
11:05 Каррера посоветовал Манчини не свистеть в доме
11:00 Собирай свою команду, сыграй в турнире «Чемпионата» на корабле
10:50 Каррера: от Манчини будут ждать результата, дерби с «Зенитом» будет красивым
10:47 Бубнов: рискну поставить на сборную России в игре с Мексикой, но уверенности нет
10:36 Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» станет сильнее в новом сезоне
10:20 Мурьель: надеюсь, агент позвонит мне по поводу предложений в ближайшие дни
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Станет ли матч с Мексикой последним для России на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017