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Кэхилл: матч со сборной Чили будет замечательным испытанием для Австралии

24 июня 2017, суббота. 16:45. Футбол

Нападающий сборной Австралии Тим Кэхилл поделился ожиданиями от матча 3-го тура группы В Кубка конфедераций с командой Чили, который состоится 25 июня.

«Мы одна из физически сильных команд. В прошлом, на чемпионате мира в 2006 году, мы делали большой упор на это. В 2010 году постарались изменить свой стиль игры, а сейчас последние три года основной упор делался на то, чтобы играть футбол. Постарались пройти испытания против лучших команд. Старались развиваться, быть частью футбола и расти. Я считаю, что это фантастическая история. Если посмотреть на последние три-четыре игры, мы доминировали против лучших команд мира. Если говорить о технике и индивидуальных качествах, да, у наших игроков есть и инстинкт, и соответствующий настрой. Следующий уровень – забивать хорошие голы и показывать прекрасный футбол. Мы хотим просто вырасти, чтобы быть не просто физически сильной командой. Чтобы во всём мире нас уважали за футбол. Мы приближаемся к этой цели. Результаты мы уже видим. Верим в свои цели и будем продолжать их добиваться.

На самом деле, реалистично говоря, многие из наших игроков играют в высших лигах. У нас разные календари, в течение шести недель я не играл из-за перерыва. Старался поддерживать форму. Нужно, конечно же, быть готовым внести свой вклад в игру команды. Если потребуется сыграть 90 минут – это абсолютно точно, что я смогу сыграть. Но 23 игрока, которые отыграли сезон, тут нужно учитывать то, что они находятся в разгаре сезона. Нужно иметь возможность играть на высшем уровне.

То, что Медель и Браво могут отсутствовать, я думаю, что у них в запасе столько хороших игроков, что неважно, кто за них будет играть. Один из самых сильных факторов Чили – они хорошо защищаются. Все вместе, и атакуют вместе. Я как игрок этим восхищаюсь. Это прекрасная команда, за которой приятно смотреть. На мой взгляд, самая лучшая команда для нас на этом Кубке конфедераций. Это будет замечательное испытание.

Разница между сборной Чили на чемпионате мира и на этом Кубке конфедераций? Игра против Чили в Бразилии была фантастическая. Мы собрались как команда за очень короткий промежуток времени, но вышли на поле и сыграли так, как смогли. Держали мяч. Но они нас подловили в первые 15 минут, забили гол. Как только мы начали находить свою игру и забивать, сразу создаём для соперника проблемы. Победить не удалось, но гол один у нас не засчитали. Мы старались до конца бороться, но пропустили третий и проиграли. Разница в том, что сейчас они развились. Они в отличном составе, у них игроки, которые играют в лучших лигах мира. Независимо от их технического уровня, всё сводиться к уровню работы. Мы постараемся сделать тоже самое с точки зрения темпа и интенсивности. Выложиться на 100 %. Знаем, что можем создать для них проблемы, а если мы сможем забить гол, то это, безусловно, их заставит остановиться и задуматься. Завтра постараемся навязать им свой стиль игры», — передаёт слова Кэхилла корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Постекоглу: восхищаюсь сборной Чили, там игроки, выступающие на высшем уровне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Чили — Футбол Гари Медель Клаудио Браво Тим Кэхилл Кубок конфедераций
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