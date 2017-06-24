Сборная Мексики назвала состав на матч с командой России

Стал известен стартовый состав сборной Мексики на матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой России. Встреча состоится сегодня, 24 июня, в Казани, и начнётся в 18:00 по московскому времени.
Состав сборной Мексики: Очоа, Рейес, Морено, Араухо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, дос Сантос, Вела, Эрнандес, Лосано.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия.
Положение команд в группе А после двух туров: 1. Мексика — 4 очка. 2. Португалия — 4. Россия — 3. Новая Зеландия — 0.
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мексикой