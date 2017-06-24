Напутствие Мутко, чебурашка с фанатами, граффити с Камболовым. Фото из Казани

24 июня на поле «Казань-Арены» национальная команда России сыграет в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций со сборной Мексики.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии антуража и болельщиков перед матчем Мексика – Россия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.
Смотрите также фоторепортаж с тренировки сборной России накануне матча с Мексикой.
И фотоисторию о том, как сборная России пригласила казанского болельщика-инвалида посмотреть за тренировкой национальной команды.
«Чемпионат» совместно с парком Горького запустил фотопроект «Футбол это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.
Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.