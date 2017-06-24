Паулиньо подтвердил интерес к нему со стороны «Барселоны»

Полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо подтвердил, что к нему проявляет интерес «Барселона». Ранее стало известно, что новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах хавбека, и в последние дни испанцы уже контактировали с руководством «Гуанчжоу Эвергранд».
«Уже был контакт с моим представителем, было предложение. Сейчас я очень счастлив и доволен своей жизнью и карьерой. Трудно сказать, что будет дальше. Я очень рад, что такой великий клуб, как „Барселона“, заинтересован во мне. Это бесценно», — цитирует Паулиньо Marca.
Цвета китайского клуба бразильский футболист защищает с 2015 года.