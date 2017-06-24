Экс-нападающий ЦСКА и «Баварии» Олич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Ивица Олич объявил о завершении карьеры.
«Я готов повесить бутсы на гвоздь. Думаю, что завершаю карьеру с чистой совестью», — сказал Олич в интервью Bild.
Последним клубом 37-летнего форварда был «Мюнхен-1860», с которым он вылетел из второй Бундеслиги по итогам минувшего сезона.
Олич с 2003 по 2007 год провёл 118 матчей за ЦСКА и забил 43 гола. В составе «армейцев» он трижды выиграл чемпионат России, по два раза — Суперкубок и Кубок России, один раз — Кубок УЕФА. В 2007 году Олич перебрался в «Гамбург», а в 2009-м стал игроком «Баварии», с которой выигрывал все внутренние немецкие трофеи и дважды доходил до финала Лиги чемпионов. За сборную Хорватии Олич отыграл 104 матча и забил 20 голов.