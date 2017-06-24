«Краснодар» в контрольном матче разгромил СКА

«Краснодар» в контрольном матче одержал разгромную победу над СКА из Ростова-на-Дону. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Академия ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 4:0.
На 12-й минуте Маурисио Перейра вывел «быков» вперёд, а в конце первого тайма Кристиан Рамирес удвоил преимущество хозяев. Во второй половине игры Иван Игнатьев и Илья Жигулёв закрепили победу «Краснодара».
Матчем со СКА команда Игоря Шалимова завершила первый летний сбор. С 28 июня по 9 июля «горожане» проведут второй сбор в Австрии, в рамках которого сыграют пять контрольных встреч.