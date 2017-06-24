Моутинью стал 5-м игроком, сыгравшим 100 и более матчей за сборную Португалии

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью вышел с первых минут на матч с Новой Зеландией в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций.
Таким образом, 30-летний футболист достиг отметки 100 матчей за национальную команду. До него 100 и более матчей за сборную Португалии удалось провести четверым игрокам: Криштиану Роналду (142), Луишу Фигу (127), Фернандо Коуту (110) и Нани (109).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия — Португалия. Идёт первый тайм, счёт — 1:0 в пользу португальцев.