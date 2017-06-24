Йорк: «Манчестер Юнайтед» может приобрести любого игрока

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк ответил на вопрос о возможном усилении состава манкунианцев.
«Очевидно, что „МЮ“ хочет усилиться на трансферном рынке и укрепить состав. Всё зависит от того, насколько качественных игроков приобретет „МЮ“. Очевидно, что у Жозе Моуринью, как и у любого другого тренера, есть свои трансферные цели.
„МЮ“ — один из самых богатых клубов мира, если вообще не самый богатый, поэтому мы можем приобрести любого игрока. Моуриньо прошлым летом смог заполучить хороших новичков и без Лиги чемпионов, а теперь, когда мы туда попали, приобрести классных игроков будет ещё проще. Я считаю, что настаёт сезон, в котором „МЮ“ должен бороться за титул», — цитирует Йорка Sky Sports.