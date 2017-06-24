Сенатор Пушков: судья ошибся, как всегда, не в пользу России. Чистый пенальти

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал арбитров матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 между сборными Мексики и России. Встречу обслуживает бригада под руководством Фахада Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии.
«Стопроцентный пенальти. Судья ошибся, как всегда, не в нашу пользу. Можно вообще во всем мире найти других судей? Или есть только такие? Судья из Саудовской Аравии либо неравнодушен к нашей сборной, либо просто некомпетентен. Хорошо бы выбирать судью из более нейтральной страны» — написал Пушков на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка конфедераций — 2017 Мексика — Россия. К перерыву счет 1:1.