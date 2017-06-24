Хусаинов: пенальти за фол на Жиркове в ворота сборной Мексики был железобетонный

Эксперт по судейству Сергей Хусаинов раскритиковал арбитров матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 между сборными Мексики и России. Встречу обслуживает бригада под руководством Фахада Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии.
«В случае с Юрием Жирковым пенальти был железобетонный. По новым рекомендациям не надо было ужесточать наказание в виде жёлтой или красной карточки, но поставить на «точку» было необходимо. Почему арбитр не остановил игру? Мне непонятно, как они пользуются системой видеоповтора. Считаю, что судья должен был обратиться к видеоассистентам и воспользоваться их помощью. Ведь повод был, но арбитр им не воспользовался. Этот момент может повлиять на ход матча.
При падении Смолова арбитр обратился к помощи видеоассистентов. Нарушение было. Несмотря на видеоповтор, снова сыграл свою роль человеческий фактор. Ведь там же сидят те же арбитры. Как они понимают игру, так и смотрят эти повторы. Считаю, что здесь нужен более опытный человек, который в подобных эпизодах разбирается лучше. К тому же если это не пенальти, то наказывайте игрока за симуляцию! Но арбитр принял решение разыграть спорный мяч. Судьи дают повод для двусмысленности своих решений. Это ведь простой фол, тут и сомневаться не надо. Как они в этом не смогли разобраться?! Квалификация арбитров заставляет задуматься», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка конфедераций — 2017 Мексика — Россия. К перерыву счет 1:1.