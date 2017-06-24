Бутенко: судья правильно не назначил два пенальти в ворота сборной Мексики

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о судействе в матче Кубка конфедераций — 2017 Мексика — Россия.
«Удалось посмотреть эпизод с Жирковым не очень внимательно, но сперва было похоже на пенальти, хоть падение Юрия и не убедило судей. Да и меня после повторного просмотра момента из-за ворот не убедило. Были сомнения. Жирков, очевидно, искал этот контакт, что и явилось главной причиной падения нашего игрока. Он пошёл на этот контакт намеренно, потому я согласен с решением арбитра. Поэтому и у видеоассистентов не было сомнений.
Смолов выиграл позицию, был первым на мяче, но, к сожалению, не стал бить, а ждал контакта. Толчок пришёлся в область ягодиц, после чего Фёдор картинно упал. Не утверждаю, что это была симуляция, но причиной падения стала инициатива Смолова, потому данный контакт я не считаю нарушением. Судья и тут был молодец. Настоящие нападающие тем и хороши, что в таких моментах в первую очередь бьют, а не ищут пенальти», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия. К 65-й минуте мексиканцы впереди — 2:1.