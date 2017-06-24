Пепе получил вторую жёлтую карточку на КК-2017 и пропустит полуфинальный матч

Защитник сборной Португалии Пепе получил жёлтую карточку во втором тайме матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Новой Зеландии. На 56-й минуте Пепе грубо сыграл ногой и попал в соперника.
Это вторая жёлтая карточка для Пепе, ранее он получил предупреждение в матче с командой России (1:0). Из-за дисквалификации Пепе пропустит полуфинал турнира.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка конфедераций — 2017 Новая Зеландия — Португалия. Португальцы к 60-й минуте впереди — 2:0.