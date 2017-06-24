Первую красную карточку на Кубке конфедераций — 2017 получил Жирков

Полузащитник сборной России Юрий Жирков был удалён с поля в ходе матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики.
На 9-й минуте Жирков опасно сыграл против Карлоса Велы, помешав форварду обработать диагональ на фланге и получив за это жёлтую карточку. В середине второго тайма Жирков сыграл локтем против Мигеля Лаюна и получил вторую жёлтую карточку. Это первое удаление на Кубке конфедераций — 2017.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия. К 75-й минуте мексиканцы впереди — 2:1.