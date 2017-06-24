Новая Зеландия — Португалия: матч стал самым посещаемым на Кубке конфедераций

56 290 зрителей собралось на матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 между сборными Новой Зеландии и Португалии. Игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург», который вмещает 68 134 болельщика.
Встреча стала самой посещаемой на Кубке конфедераций — 2017. До этого рекорд посещаемости был у матча открытия турнира Россия — Новая Зеландия (2:0), который также прошёл в Санкт-Петербурге и собрал 50 251 зрителя.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новая — Зеландия — Португалия. Завершается второй тайм, счёт — 3:0 в пользу португальцев.