Португалия разгромила Новую Зеландию и с первого места вышла в полуфинал КК-2017

Сборная Португалии одержала победу над Новой Зеландией в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.
В первом тайме голами в составе португальцев отметились Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, и Бернарду Силва. Во второй половине игры победу номинальных гостей закрепили Андре Силва и Нани.
Сборная Португалии набрала 7 очков и с первого места в группе А вышла в полуфинал Кубка конфедераций — 2017, опередив набравшую столько же баллов Мексику по разнице забитых и пропущенных голов. Матч 1/2 финала турнира португальцы проведут 28 июня в Казани, соперник сборной определится завтра, 25 июня.
Итоговое турнирное положение в группе А после трёх туров: 1. Португалия — 7 очков; 2. Мексика — 7; Россия — 3; Новая Зеландия — 0.