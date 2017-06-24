Мексика — Россия: Ирвин Лосано получил награду BUD AF Man of the Match

Сборная России проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
Лучшим игроком матча признан нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано, который получил приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира. Лосано отыграл всю встречу и забил победный гол.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте Bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.