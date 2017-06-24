Новая Зеландия — Португалия: Роналду получил награду BUD AF Man of the Match

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 3-го тура группы A c командой Новой Зеландии, получив приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
32-летний футболист на 33-й минуте матча реализовал пенальти. Встреча, которая проходила на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась победой португальцев со счётом 4:0.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.
Португалия разгромила Новую Зеландию и с первого места вышла в полуфинал КК-2017