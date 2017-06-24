Главный тренер сборной Новой Зеландии: нас ждёт большое будущее

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон прокомментировал поражение от Португалии (0:4) в 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Новозеландцы проиграли все три матча в России и покидают турнир.
«В целом на Кубке конфедераций в игре Новой Зеландии были хорошие моменты. На этом турнире мы научились, что ошибки не прощают. Сегодня начали матч хорошо, однако потом позволили сопернику войти в игру. После этого было сложно вернуть всё назад.
Важнее всего то, что мы ни разу на турнире не опускали руки и боролись до конца, в том числе и с португальцами. А ведь в нашей команде есть игроки, которые очень мало выступали на профессиональном уровне. Физически тяжело сражаться с тремя сильными соперниками за восемь дней.
Португалия – сборная мирового класса, но мы создали где-то восемь моментов против такого сильного соперника с отличной защитой. Новая Зеландия в каждом матче что-то создавала. Конечно, можно было сыграть и в более осторожный футбол — многие выбрали бы как раз такую тактику. Я же решил не беспокоиться о репутации. Наша команда рискнула, чтобы добиться лучшего результата. К сожалению, не удалось. Тем не менее, считаю, есть много позитивного в футболе Новой Зеландии.
Если сравнить нашу группу с другой, то немцы и чилийцы не привезли оптимальные составы, там хватает молодых игроков. А вот Португалия взяла сюда лучших, включая Роналду и Пепе. Сегодня португальцы тоже выпустили всех сильнейших, хотя могли приберечь лидеров перед плей-офф. Думаю, Португалия имеет все шансы победить на Кубке конфедераций.
Благодарим российских болельщиков за уважение к Новой Зеландии, за аплодисменты. Это просто невероятное признание нашей команды. Но даже тёплая атмосфера не радует до конца, когда нет результата. У нас изначально не было настроя на поражение, хотя мы находимся низко в рейтинге ФИФА. Впрочем, я уверен, что Новая Зеландия на правильном пути. Парни верят в себя. Нас ждёт большое будущее", — передаёт слова Хадсона корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.