Чемпион мира по карате: оценил удар Акинфеева, попади он выше – был бы нокаут

Заслуженный мастер спорта и абсолютный чемпион мира по карате Тариел Николеишвили поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором сборная России уступила команде Мексики (1:2) и закончила выступление на турнире.
«Я сейчас как раз с ребятами на сборах, все смотрели матч с Мексикой и оценили крутой удар Игоря Акинфеева. Попади он немного повыше – получился бы хороший нокаут. В карате бы это ему помогло точно, этот удар называется «Тоби маваши гери». Сомневаюсь, что Акинфеев мог попасть в мяч в этом эпизоде – слишком близко к нему находился игрок сборной Мексики. Лучше было оставаться на своём месте.
Мне очень понравилась игра сборной России на Кубке конфедераций. Хоть и проиграли последние два матча, но было видно, что горят глаза и ребята хотят выиграть. Пока немного не хватает сыгранности и уверенности в себе, но в целом игра наших понравилась.
Выделил бы Глушакова: видно, что отлично читает игру, пусть и ошибается. Ну и Головина, наверное. Да, брака многовато, но эти ребята понравились больше всего», — сказал Николеишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.