Кержаков: лучшими в сборной России на Кубке конфедераций были Головин и Жирков

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил мнение, что полузащитники Александр Головин и Юрий Жирков были лучшими в российской национальной команде на Кубке конфедераций. Сборная России в трёх матчах набрала три очка и заняла третье место в группе.
«По моим ощущениям, лучшими игроками сборной России на Кубке конфедераций были Головин и Жирков. Головин все свои действия совершает вовремя и правильно. Юра Жирков — профессионал. Никто не ждёт, что он в своём зрелом возрасте будет выдавать такие полотёрские номера, как проброс мяча над двумя защитниками. Что касается его красной карточки, то я не могу это объяснить, честно. Может, нервы. Может, ещё что-то. От Юры я такого не ожидал. Но уверен, что он не хотел попасть сопернику в лицо», — сказал Кержаков в эфире «Матча».